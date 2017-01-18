Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-13,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,50 TL en çok 11,00 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 110,00 TL en çok 110,00 TL. - AYDIN