Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,00-12,10 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 12,10 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,56 TL en çok 5,56 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,33 TL en çok 14,50 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 115,45 TL en çok 115,45 TL. - AYDIN