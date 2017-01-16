Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,65-13,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,65 TL en çok 13,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,95 TL en çok 11,80 TL. - AYDIN