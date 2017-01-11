Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-11,98 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 11,98 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 13,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL ve Aysın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,70 TL. - AYDIN