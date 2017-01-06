Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,25-12,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,25 TL en çok 12,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,60 TL en çok 12,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,90 TL en çok 5,90 TL. - AYDIN