Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,70-12,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,70 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 12,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 2,30 TL en çok 5,06 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,50 TL en çok 8,20 TL. - AYDIN