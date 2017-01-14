Aydın, Sosyal Medya Takipçileriyle Bir Araya Geldi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kendisini sosyal medyadan takip eden öğrencilerle yemekte buluştu.



Belediyeden yapılan açıklamada, başkan Aydın'ın sosyal medyada kendisini takip eden 10 öğrenciyle yemekte bir araya geldiği bildirildi.



Bu tür buluşmaları arada bir gerçekleştirileceğini belirten başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın yemekte öğrencilerin sorularını yanıtladılar.



Yemeğe katılan öğrenciler, başkan Aydın'a teşekkür etti.