Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kendisini sosyal medyadan takip eden öğrencilerle yemekte buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamada, başkan Aydın'ın sosyal medyada kendisini takip eden 10 öğrenciyle yemekte bir araya geldiği bildirildi.
Bu tür buluşmaları arada bir gerçekleştirileceğini belirten başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın yemekte öğrencilerin sorularını yanıtladılar.
Yemeğe katılan öğrenciler, başkan Aydın'a teşekkür etti.
Aydın, Sosyal Medya Takipçileriyle Bir Araya Geldi
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kendisini sosyal medyadan takip eden öğrencilerle yemekte buluştu.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kendisini sosyal medyadan takip eden öğrencilerle yemekte buluştu.
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