Aydın Sokağa Bırakılan El Bombası Korkuttu

Sokağa bırakılan el bombası korkuttu



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, belediye temizlik ekipleri tarafından sokakta pimi çekilmiş el bombası bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, el bombasını fünyeyle patlatarak imha etti.



Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri bugün saat 14.50'de, Cumhuriyet Mahallesi 184 Sokak üzerinde bulunan iki bina arasında, beton zeminde, el bombası buldu. İşçiler polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 20 metre mesafedeki Cumhuriyet İlkokulu'nu kontrollü şekilde boşalttı. Okul, tatil edildi. Mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Pimi çekildiği görülen el bombası, fünyeyle patlatıldı. Patlama esnasında çevrede bulunan bazı binaların camları kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.