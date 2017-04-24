Aydın Şehitler İçin Yürüyecek

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıkları ile anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, yarın düzenlenecek olan "Vefa Yürüyüşü" ile Aydın'da yad edilecek.



Çanakkale Kara Savaşlarının 102.yılı kapsamında Aydın'da, 57. Piyade Alayı Şehitlerini yad etmek üzere "Çanakkale Ruhu Sönmedi Sönmeyecek" sloganı ile anma programları gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında Aydın'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 57. Alay Şehitleri anma programı ilk olarak Aydın Bey Camisi'nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak ve ardından Bey Camii önünde çorba ikramında bulunulacak.



57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü saat 09.30'da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde şehitler için lokma hayrı ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak.



"Tüm Aydınlıları yürüyüşümüze bekliyoruz"



Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı "Yarın ilimizde gerçekleştirecek olduğumuz 57. Piyade Alayı Şehitleri anma programında gençlerimizle birlikte Şehitlerimizi anmak ve ruhlarına bir dua göndermek için bir arada olacağız. "Çanakkale Ruhu Sönmedi Sönmeyecek" sloganıyla yarınki programımıza tüm Aydın halkımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz" dedi. - AYDIN