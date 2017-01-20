Aydın Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı



AYDIN'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren şehit polis memuru 43 yaşındaki İbrahim Karaaslan, törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, geçen 11 Ocak Çarşamba günü, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kaza yerinde görev yapan Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru İbrahim Karaaslan, bir otomobilin çarpmasıyla araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yaşamını yitirdi.



Şehit polis memuru Karaaslan için bugün tören düzenlendi. Karaaslan'ın cenazesi, Aydın Devlet Hastanesi'nden alındı. Önce, helallik alınması için 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokak'ta bulunan evine götürüldü, daha sonra törenin yapılacağı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki törene, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Garnizon Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, şehidin silah arkadaşları, annesi Hatun Karaaslan, eşi Nuray Karaaslan ile 15 yaşındaki kızı Zeynep Karaaslan ve 5 yaşındaki kızı Elif Karaaslan katıldı.



Vali Ömer Faruk Koçak, şehit polis memurunun yakınlarına başsağlığı dileyip, teselli etti. Polis memurunun cenazesi, okunan duaların ardından Yavuz Sultan Selim Camisi'ne getirildi. Karaaslan, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.