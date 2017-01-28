Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Atatürk Müzesini Ziyaret Etti

Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği öncülüğünde İzmir Atatürk Müzesi'ne ziyaret düzenlendi. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten dernek üyeleri düzenlediği programdan dolayı Dernek Yönetimine teşekkür ettiler.



Yarıyıl tatili programı kapsamında Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik İzmir Atatürk Müzesi başta olmak üzere çeşitli tarihi mekanlara ziyaret programı düzenlediklerini belirten Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin "1922'de İzmir'e giren Türk ordusunun karargah olarak kullandığı bu müze aynı zamanda 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında Atatürk şahsi çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır.



13 Ekim 1926'da bina İzmir Belediyesi tarafından satın alınmış ve bazı yeni eşyalar da konularak Atatürk'e hediye edilen binada Atatürk 1930-1934 yılları arasında İzmir'e her gelişinde konaklamıştır. 29 Ekim 1978'de törenle ziyarete açılan bu müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Fahrettin Alpay gibi isimlerin mumya heykelleri bizleri çok etkiledi. Ziyaret programı kapsamında çeşitli tarihi mekanları da ziyaret ettik. Bizlere araç desteği veren Efeler Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN