Aydın Pideye Lezzet Katan Kaymak Için Birlik Çalışması

Pideye lezzet katan kaymak için birlik çalışması



AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde özellikle pidecilerin ürünlerindeki lezzeti arttırmak için kullandığı manda kaymağı adeta yok satıyor. Kentte mandacılığı geliştirecek birlik kurulması amacıyla çalışmalara başlandığı açıklandı.



Bozdoğan'ın manda kaymağı, bölgedeki pidecilerin vazgeçilmezi haline geldi. Kaymağın kilosu 50 TL, sütün kilosu 5 ile 10 TL, yoğurdun kilosu ise 7 ile 10 TL arasında alıcı buluyor. Buna rağmen bir birliğin olmayışı dikkat çekiyor. Bu nedenle mandacılığı geliştirmek amacıyla kentte birlik kurulması için çalışmalara başlandı.



Konuyla ilgili bilgi veren Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Galip Özel, "Geçmiş yıllarda ilçede manda besiciliği çok fazlaydı. Şu anda iki mahallemiz tamamen manda besiciliği yaparak geçimini sağlamaktadır. Manda kaymağı, sütü ve yoğurdu biraz ön plana çıkınca rağbet yine artmaya başladı. Manda bildiğiniz gibi fazla yem kullanılmadığı için doğal ortamda besleniyor. Bu nedenle doğal bir ürün elde etmiş oluyoruz. Manda besiciliği ilgili Bozdoğan'da sağlam bir yapı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız manda besiciliği yapanları bir araya toplayarak bir birlik kurmak. Buradaki hedefimiz eski manda sayısına ulaşarak, daha fazla manda yetiştirerek bu işi geliştirmek. Ziraat odası olarak birde şirket kurduk. Bu şirket üzerinden zeytin, zeytinyağı ve diğer ürünleri pazarladığımız gibi manda kaymağını da pazarlayacağız. Bozdoğan'da manda kaymağı bölgede bir markadır. Burada her pideci, manda kaymağı kullanır. Türkiye'nin birçok ilinden bu tarafa gelenler mutlaka buraya uğrayarak, manda kaymaklı pidenin tadına vararak ayrılırlar" diye konuştu.



BEŞ LİTRE SÜT VERİYOR



Manda besiciliği yapan Mutlu Çırak ise, "Yıllardan beri manda besliyoruz. Kaymağını pidecilere veriyoruz. Manda diğer büyükbaş hayvanlar gibi sağımı kolay değil, çünkü elle sağılıyor. Bu nedenle çok zor oluyor. Bir manda yaklaşık 5 litre süt veriyor. Sütün yağ oranı fazla olduğu için kaymak fazla çıkıyor. Manda yoğurdunun kilosu 7 ila 10 TL, sütün kilosu ise 5 ila 10 TL arasında değişiyor. Kaymağı ise pidecilere kilosu 50 TL'den veriyoruz. Merada yayılıyorlar. Akşamları ahıra koyuyoruz" dedi.



"GÜN BOYU OCAKTA KAYNIYOR"



Sadece günde bir kez sağımı yapılan mandaların sütünü elle sağdıklarını belirten Ayşe Çırak, "Sabah sağdıktan sonra ocağın üstüne hafif ateşte bekletiyoruz. Saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra kaymağını keserek dondurucuya bırakıyoruz. Günlük olarak pidecilere veriyoruz. Sütün yağ oranına göre kaymak çıkıyor. Bizden başkası sağım yapamaz, mandalar yaklaştırmaz. Sadece iki kişi sağım yapıyoruz. Kaymağı oluşturmak ise bir günümüzü alıyor" diye konuştu.



"YEMEDEN TADINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Pideci Ali Şahan ise manda kaymağından yapılan pideyi tatmadan tadını anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Manda kaymağı peynirli ve tahinli pidenin üstüne konuyor. Manda kaymağı ile bu pidelerin tadı bir başka oluyor. Bunun yanında isteyene, tatlıların yanına da koyabiliyoruz. Küçük yaşlardan beri bu mesleği yapıyorum. Bizim burada bu manda kaymağı ile pide bir gelenek haline dönüşmüştür ve yıllardan beride bu şekilde gidiyor" dedi.