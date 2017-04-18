Aydın Otomobil 10 Metreden Uçuruma Düştü: 1 Ölü 4 Yaralı

Otomobil 10 metreden uçuruma düştü: 1 ölü 4 yaralı



AYDIN'ın Çine İlçesi'nde birbirine paralel giden iki otomobilin çarpıştığı birinin 10 metreden uçuruma düştüğü kazada 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Çine yönüne birbirine paralel ilerleyen iki otomobilden Cemal Ömeroğlu yönetimindeki 48 ABC 19 plakalı araç, 20 yaşındaki Halil Adıgüzel'in kullandığı 09 TL 648 araca yandan çarptı. Adıgüzel'in otomobili çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre uçuruma düştü. Kazada Eskişehir'de vatani görevini yapan ve izne geldiği öğrenilen jandarma er Halil Adıgüzel kaza yerinde öldü. Otomobilinde bulunan baba Hüseyin Adıgüzel ise ağır yaralandı. Diğer araçtakiler sürücü Cemal Ömeroğlu ile eşi Yeter Ömeroğlu ve 7 oğlu yaşındaki Mustafa Gürkan Ömeroğlu da kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çine Cumhuriyet Savcısının kaza yeri incelemesinin ardından Halil Adıgüzel'in cesedi uçurumdan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.