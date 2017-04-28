Aydın Merkezli 8 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Aydın merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Işık evleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.



Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 21 Nisan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 14'ü gözaltına alınmış devam eden operasyonda diğer 9 kişi de yakalanmıştı.