Aydın Maskeli Hırsız Spor Salonunu Soydu

Aydın'ın Söke İlçesi'nde bir spor salonuna giren hırsız, duvarda bulunan televizyonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yenicami Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız, elindeki levye ile spor salonunun kapısını açarak içeri girdi. Buzdolabındaki içecekleri de bir poşete dolduran hırsız, daha sonra duvarda asılı olan televizyonu da alarak hızla uzaklaştı. Sabah spor salonuna gelen çalışanlar televizyonun yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri spor salonundaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlık ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızın kimliğini belirlemeye çalışan polisin kaçan hırsızı yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.