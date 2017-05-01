Aydın Kurtoğlu 20 Mayıs'ta Piazza'da

Kahramanmaraş Piazza AVM, Mayıs ayında popüler Türk müziğinin güçlü seslerinden Aydın Kurtoğlu'nu ağırlayacak.



Kendine özgü tarzı ve büyüleyici sesi ile müzik dünyasının sevilen isimleri arasına adını yazdırmayı başaran Aydın Kurtoğlu, 20 Mayıs Cumartesi günü, mini konser ve imza günü etkinliğinde hayranlarıyla bir araya gelecek.



"Köle", "Öptüm" ve "Yak" isimli hit olan şarkılarının yanı sıra "Hayırlı Günler" albümüyle de hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan genç sanatçı, mini konser sonrası sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip, sohbet edecek.



Ayrıca AVM, ziyaretçilerini, 13 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'nde de sürpriz kampanya ve etkinliklerle karşılayacak. - KAHRAMANMARAŞ