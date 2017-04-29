Aydın İnciri, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Damga Vurdu
Aydın Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü Aydın İncir’i ile katıldığı Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’in de konuşmacı olarak katıldığı sempozyumla başladı.
Aydın Ticaret Odası'nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü Aydın İncir'i ile katıldığı Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'in de konuşmacı olarak katıldığı sempozyumla başladı.
Antep Baklavası ve Malatya Kayısısı ile birlikte ülkemizin Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü olan Aydın İnciri zirvenin vitrin ürünleri olarak stantlardaki yerlerini aldı.
Sempozyumun, "Ülkesel Coğrafi İşaretler, Küresel Başarılar" panelinde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Türkiye Patent Enstitüsü tescilinden Avrupa Birliği tesciline kadar yaşanan süreci dinleyicilere aktardı.
Tescil sürecinde en büyük desteği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldıklarını belirten Ülken, "Bu süreçte biz kendimiz çalıştık, oda personelimizle çalıştık, Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilciliğimizin, Bülent Bilgiç Bey'in önemli katkıları olmuştur. Ama ortada bir Rifat Hisarcıklıoğlu gerçeği var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun emeği yadsınamaz. Kendisinin bu süreçte müthiş bir emeği ve desteği olmuştur. Ben buradan bütün oda ve borsalarımıza sesleniyorum. Öncelikle oda ve borsalarımızın bu işe sağlam bir şekilde yüklenmesi lazım. Arkalarında dağ gibi bir Rifat Hisarcıklıoğlu var. Kendisinin desteği oldukça bizlerin başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.
Zirve kapsamında oluşturulan fuar alanında Aydın İnciri ile birlikte Avrupa Birliği Coğrafi İşareti olan Antep Baklavası ve Malatya Kayısısının yanı sıra yurt içi coğrafi tescili yapılan 200'ün üzerinde ürünün tanıtımı yapılıyor. - AYDIN