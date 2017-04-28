Aydın'ın Mart Ayı İhracatı Yüzde 10,9 Arttı

Aydın'ın 2017 yılı Mart ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 62,4 milyon dolara yükselirken, ithalatı ise 21,7 azalarak 25,8 milyon dolara geriledi.



Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71,8 iken, 2017 Mart ayında yüzde 76,3'e yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 2,24 artarak 145 milyar 741 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 1,81 artarak 202 milyar 215 milyon dolar olmuştur.



Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 33,9, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 30 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,2, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 31,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,4'dür" dedi.



Aydın'ın Mart ayı ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren Şahin, "İlimizde 2017 yılı Mart ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 62 milyon 496 bin 879 dolar, ithalat yüzde 21,7 azalarak 25 milyon 895 bin 666 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 627 milyon 847 bin 861 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 824 bin 181 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,62 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 752 bin 587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 251 milyon 15 bin 921 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 7,63 azaldığı görülmektedir. Mart ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,08'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 35,37'sini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 29,02'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 35,53'ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 0,15'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 44,10'unu orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 37,37'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 18,37'sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur" diye konuştu.



Aydın'dan Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörler hakkında da bilgiler veren Şahin, şöyle konuştu: "2017 yılı Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada ABD 6 milyon 230 bin 103 dolar, ikinci sırada İtalya 4 milyon 29 bin 51 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3 milyon 837 bin 865 dolar, dördüncü sırada Almanya 3 milyon 123 bin 645 dolar ve beşinci sırada Çin 2 milyon 913 bin 9 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 94 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Sektörel olarak Mart ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16 milyon 929 bin 40 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 109 bin 906 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12 milyon 366 bin 716 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 240 bin 465 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 4 milyon 127 bin 379 dolar ile yer almaktadır" - AYDIN