Aydın'ın 141 Yıllık Rüyasından Ekonomiye Büyük Katkı

7 yıl önce hizmete alınan Aydın Çine Adnan Menderes Barajı, 1 milyar 260 milyon liralık taşkın zararının önüne geçti.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında hizmete alınan ve Aydın'ın 141 yıllık rüyası olan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme bakımından ekonomiye müthiş bir katkı vererek, bu süre zarfında hesaplamalara göre 1 milyar 260 milyon liralık fayda sağladı.



Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve bu sınıfta Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz döneminde gündeme gelmişti. Baraj o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında karşılık bulabildi.



141 Yıl Sonra İnşa Edilebildi



İlk kez 1869 yılında Aydın Vilayeti Umum Meclisi toplantısında, Çine Çayı'nın önüne bir bent yapılarak, vilayetin Çine Çayı'nın sebep olduğu taşkınlardan korunması ve burada toplanacak suyun zirai sulamada kullanılması kararı alınmıştı. Bu karar padişaha iletilmiş ancak Padişah Sultan Abdülaziz tarafından bu bent inşa edilememişti. Daha sonraki padişahlar ve Cumhuriyet döneminde görev yapan 59 hükümet tarafından da inşa edilemeyen bu baraj, ancak 141 yıl sonra 2010 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabildi.



"Geçmiş Ödeneklerle 80 Yılda Bitmezdi"



Barajın yapıldığı alanı bizzat 2004 yılında giderek incelediğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "O tarihte baraj temel safhasında bile değildi. Sadece yolu yapılmıştı. Biz DSİ'nin yatırım stratejilerini ve ödeneklerini artırdık. Geçmişteki ödeneklerle bu baraj 80 yılda dahi bitmezdi. Projeye el attık. Müteahhitle yeniden görüşme yaptık. Pazarlık yaptık ve neticede hızla bu barajın yapılması için gayret ettik." diye konuştu.



Sınıfında Avrupa'nın En Yüksek Barajı



Netice itibarıyla 2010 yılında hizmete aldığımız bu baraj sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı oldu" diyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu baraj hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Çine Adnan Menderes Barajı ve HES üç ayrı sektörde ülkemize hizmet ediyor. 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj 223 bin 580 dekar alanı sulayacak ve 91 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyor" açıklamasını yaptı.



1 Milyar 260 Milyon Liralık Taşkın Zararı Önlendi



Sulama tesislerinin tamamlanması ile birlikte yıllık 242 milyon TL zirai gelir artışı elde edileceğini belirten Prof. Dr. Eroğlu "Bu baraj hizmete alındığı 2010 yılından bu tarafa taşkınları önleme bakımından bölgede müthiş fayda sağladı. Yapılan hesaplamalara göre baraj sayesinde yıllık 180 milyon liralık taşkın zararı önleniyor. Böylece baraj hizmete alındığı 2010 yılından beri 1 milyar 260 milyon liralık taşkın zararını önlemiş oldu. Ayrıca azgın Çine Çayı'nın dizginlenmesiyle tabii bir hadise haline dönüşen insan ve hayvan ölümlerinin önüne geçildi" değerlendirmesinde bulundu. - AYDIN