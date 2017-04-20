Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, kentte 2017'in ilk 3 ayında 48 milyon 366 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi.



Vali Koçak, Efeler Kaymakamlığı konferans salonunda İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılının ilk 3 ayının değerlendirmesini yapacaklarını belirterek, yeni başlayan ve devam eden yatırımlarla ilgili konuları da ele alacaklarını belirtti.



Bu senenin ilk 3 ayında yatırımcı kuruluşlara 460 milyon 598 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirten Koçak, bunun 48 milyon 366 bin lirasının harcandığını, 297 projeden 17'sinin tamamlandığını, 143'ünün yapımının devam ettiğini, 94'ünün ihale aşamasında olduğunu 43'ünün ise çeşitli nedenlerden dolayı başlatılamadığını kaydetti.



Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü (ADÜ) Cavit Bircan, ilçe kaymakamları ve daire amirleri katıldı.