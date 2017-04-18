Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplanıyor

Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı 2'nci dönem toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapılacak.



Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2017 Yılı 2. dönem toplantısı 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.00'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. Vali Ömer Faruk Koçak'ın başkanlığında yapılacak olan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri, meslek kuruluşları, odalar ve sivil toplum kuruluşları katılacak.



Toplantıda Kurul Başkanı Vali Ömer Faruk Koçak'ın açılış konuşmasının ardından 1. dönemin değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar görüşülecek. - AYDIN