Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerinden Seçmeler

...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerinden Seçmeler

...

Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerinden Seçmeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Evliya Çelebi, Haşim İşcan, Aydın Gün, Muratpaşa, Antalya, Çelebi, Aydın, Türk
sponsored ads