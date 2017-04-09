Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerinden Seçmeler
...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerinden Seçmeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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