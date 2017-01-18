Aydın Gün, 100'ncü Yaşında Mersin'de Anıldı

MERSİN'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin, ünlü opera sanatçısı Aydın Gün'ün 100'ncü doğum yıldönümü nedeniyle verdiği konser, izleyenlerden tam not aldı.



İzmir Devlet Opera ve Balesi, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Yüzlerce sanatseverin doldurduğu salonda konsere piyanist Cemile Cabbar eşik ederken, koreografiyi ise Banu Dağcıoğlu Türkeli üstlendi. Sopranolar Nazlı Alptekin, Aytül Büyüksaraç, Beril El, Çiğdem Tezişçi, tenorlar Fırat Yalçınkaya, Kaner Sümer ile bariton-bas Hüseyin Çanlıoğlu ve Teyfik Rodos'un solist olarak katıldığı konserde bale sanatçıları Koza İpek, Selahattin Erkan, Gülfem İncecik Özcan ve Göksu Kaçan da görev aldı.



Şadi Erdoğan'ın rejisi ile tamamı Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirdiği konserde, Alp Ayvazoğlu, Hakan Gürkan, Ahmet Suat İde ve Simge Özdayı orkestra sanatçısı olarak görev üstlendi. Bir saat süren konserin sonunda sanatçılar, salonu dolduranların alkışları arasında sahneden ayrıldı.



1917 yılında doğan Aydın Gün, Ankara Operası ve İstanbul Şehir Operası'nı tek başına kuran, 1309 sayılı Kanun'u yazarak Opera Bale Genel Müdürlüğünün açılmasına katkı sunan, 1973'te İstanbul Uluslararası Müzik Festivali'ni başlatan ve yıllarca uluslararası boyutta yöneten, Türkiye'nin tüm operacı ve balecilerinin meslek sahibi olmasını sağlaması ile biliniyor. Aydın Gün, 30 Kasım 2007 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti.



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