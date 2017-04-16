Aydın 'evet'i kutladı



AYDIN - Aydın'da referandum sonuçlarında 'Evet' çıkması sevinçle karşılandı.

Mevcut Türkiye Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının ülke genelinde 'Evet' çıkmasının ardından bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk Bayrakları ile Kent Meydanı'nda toplanıp kutlama yaptı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaları AK Partili bazı yöneticiler de katıldı.