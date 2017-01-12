Aydın Eski İl Emniyet Müdür Vekili Tutuklandı

ETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan tutuklandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 16 Temmuz günü gözaltı kararı çıkarılan ve beş buçuk aylık firar sürecinin ardından 16 Aralık günü Manisa'da yakalanan Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adliyeye götürdüğü İkan, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



MÜDÜRLÜĞE 6 AY VEKALET ETMİŞTİ



Suat İkan, dönemin Aydın İl Emniyet Müdürü Tacettin Kurt'un 18 Mayıs 2011'de yayımlanan kararnameyle merkeze çekilmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten atanmış ve bu görevi 7 Kasım 2011 tarihine kadar 6 ay süreyle devam etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen Suat İkan, beş buçuk ay firar ederken 16 Aralık günü yapılan operasyonda, Manisa'daki babasının evinde gözaltına alınmıştı. İkan'ın yanı sıra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan emekli polis memuru Serhat Büyükdoğru'da yeniden gözaltına alınarak getirildiği adliyede tutuklandı. Büyükdoğru'nun FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.



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