Aydın Efelerinden Başkan Özakcan'a Teşekkür Ziyareti

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi yönetim kurulu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret ederek kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz, geçtiğimiz günlerde Adana'da katılacakları bir etkinliğe ulaşım için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'dan destek istedi. Yormaz'ın talebini geri çevirmeyen Başkan Özakcan dernek üyelerine araç tahsis ederek Adana'ya gönderdi.



Adana dönüşü yönetim kurulu ile birlikte Başkan Özakcan'ı makamında ziyaret eden Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz, "Başkanımız sağolsun isteğimizi memnuniyetle karşılayarak ihtiyacımız olan aracı tahsis etti. Kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Bugüne kadar bize verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuşarak Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi takdim etti.



Makul koşullardaki taleplere olumlu yanıt verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ziyaretlerinden dolayı Yormaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - AYDIN