Aydın, Educaturk Yükseköğretim Günlerine Ev Sahipliği Yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), "Educaturk Yükseköğretim Günleri" etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Öğrencilerine sağladığı olanakların yanı sıra yol gösterici, yönlendirici misyonuyla üniversite tercih aşamasında olan birçok gencimize de doğru ve bilinçli bir eğitim tercihi sunmayı amaçlayan Adnan Menderes Üniversitesi, 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde Educaturk Yükseköğretim Günlerine ev sahipliği yaptı. ADÜ Kapalı Spor Salonunda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği ve iki gün süren etkinlikte yaklaşık 20 üniversite kurduğu standlarda, öğrencilerin tercihlerini etkileyecek birçok soruya yanıt verdi.



ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer ve Genel Sekreter V. Mustafa Aslan'ın tek tek stantları gezdiği ve yetkililerden bilgi aldı. Prof. Dr. Özer, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, üniversiteler arasında böyle tatlı bir rekabetin olmasının, öğrencilerin gelecek planlarında daha sağlıklı kararlar alabilmelerini sağladığını söyledi. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bu tür etkinliklerin aydınlatıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Aydın'da öğrenim gören öğrencilerin gerektiği zaman derslerden izin alarak yetkililerden bilgi alabileceğini kaydetti. - AYDIN