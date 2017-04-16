Aydın Doğan ve Eşi Selma Işıl Doğan, Oyunu Kullandı

Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan, oyunu kullandıİSTANBUL - Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan oyunu Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Aydın Doğan ve Eşi Selma Işıl Doğan, Oyunu Kullandı

Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan, oyunu kullandı

İSTANBUL - Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan oyunu Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Işıl Doğan, oyunu kullanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Eşi ile birlikte oy kullanan Aydın Doğan, herhangi bir açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

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