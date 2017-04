Aydın Doğan Vakfı'ndan Midyat Kız Öğrenci Yurdu'na Gökkuşağı Salonu

AYDIN Doğan Vakfı tarafından Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan Çağdaş Yaşam Ergun Öner- Mehmet Öner Kız Öğrenci Yurdu'na çok amaçlı Gökkuşağı Salonu yaptırıldı.



Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl ilk kez başlatılan proje destek fonu ile 'Baba Beni Okula Gönder' projesi kapsamında yapılan 33 Kız Öğrenci Yurdu'ndan Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki Çağdaş Yaşam Ergun Öner- Mehmet Öner Kız Öğrenci Yurdu'na çok amaçlı Gökkuşağı Salonu yaptırıldı. Aydın Doğan Vakfı'nın kabul ettiği 9 projeden biri olan Midyat'taki projede, atıl durumda olan bir depo boşaltılarak, yurtta kalan kız öğrenciler için çok amaçlı salona dönüştürüldü. 'Gökkuşağı' ismi verilen salonun düzenlenmesi de kız öğrencilerin zevkine göre yapıldı. Projenin kabul edilmesinin ardından boşaltılan depo, önce öğrencilerin zevkine göre boyatıldı. Salonun tüm mobilya ve malzemeleri de yurtta kalan öğrencilerin beğenisi ile alınarak yerleştirildi. Aydın Doğan Vakfı ve öğrencilerin işbirliği ile yaptırılan salonun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Aydın Doğan Vakfı Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, Midyat Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşgun, çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı. Açılışın ardından davetlilere Gökkuşağı Salonu'nun yapım aşaması ile ilgili öğrencilerin hazırladığı slayt gösterimi yapıldı. Salonun gezilmesinin ardından yurtta kalan kız öğrenciler, Aydın Doğan Vakfı yöneticileri ile uzun süre sohbet etti. Yurdun açılışının pasta keserek kutlayan kız öğrenciler, açılışa katılan konuklara da pasta ikramında bulundu.



Midyat Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşgun, Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ama bazı eksik noktalarda vakıflarımız, derneklerlerimiz, eğitime gönül vermiş eğitim gönüllüleri yardımlarda bulunuyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin en önemli problemlerinden biri sosyal alanların eksikliğidir. Bu öğrencilerimiz ailelerinden uzaktalar. Bu öğrencilerimizin burada kaliteli zaman geçirecekleri alanlara ihtiyaçları var. Çünkü aileden uzak olmanın burukluğunu yaşıyorlar. Bu burukluğu en aza indirmek için bu sosyal alanlara ihtiyaçları var.Çünkü zamanlarının büyük kısmı burada geçiyor. Siz de bu alana yardımcı olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Aydın Doğan Vakfı olarak ilk kez bu yıl proje destek fonunu başlattıklarını belirten Nilgün Yorgancılar Erekli ise "Baba beni okula gönder projesi kapsamında yapılmış 33 tane kız öğrenci yurdu var. Bu yurtlar projeler geliştirdiler ve bize başvuruda bulundular. Biz de uygun bulduğumuz projeleri destekleme kararı aldık. Bugün de bu amaçla buradayız. 9 proje kabul edildi. Bu projede onlardan biridir. Kız öğrenci yurdunda bir sosyal oda yarattılar. Hem öğretmenler, hem öğrenciler birlikte çalıştılar ve biz de onların çalışmasını destekledik. Bugün de odanın açılışını yapmak için geldik. Çok mutluyuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar mutlu oldukça bizim motivasyonumuz artıyor. Kızların eğitimine devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz. Öğrenci yurtlarında öyle güzel ortamlar olmalı ki öğrenciler yurtta kalmak ve eğitimlerine devam etmek istesinler. Bu oda da çok güzel bir alan. Öğrencilerimiz için güzel bir sosyal alan yaratıldı. Biz de inançla, şevkle, motivasyonla bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Gökkuşa Salonu'nun yapılmasında öncülük eden öğrenciler ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu projeyi kabul ettiklerinde o kadar mutlu olduk ki arkadaşlarımızı arayıp kabul edildiğini söyledik. Her defasında kabul edilip edilmediğini sormak için hocamızın yanına gidiyorduk. Kabul edildikten sonraki aşamalar da çok güzeldi. Çok mutluyuz. Bu oda depo halindeydi. İçindeki malzemeler çıkarıldı ve temizlendi. Sonra boya ve koltukları seçmeye gittik. Arkadaşlarımızla beraber avizeleri seçtik. Sonra arkadaşlarla odayı düzenledik. Ne desek az kalır. Çok mutluyuz. Yurdumuza böyle bir salon yapılması bizi çok sevindirdi. Aydın Doğan Vakfı'na ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle mutlu ettikleri için minnettarız. Arkadaşlarımızla bu odayı çok güzel değerlendirmeyi planlıyoruz. Hafta sonları daha güzel vakit geçirebiliriz. Kitap okuyacağımız, televizyon izleyeceğimiz, sohbet edeceğimiz bir alanımız olacak burada" diye konuştu.



