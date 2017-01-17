Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nden müziğe çağrı:

"Üç Okul Bir Konser Projesi" ile Güzel Sanatlar Liseleri müzik şenliğinde buluşuyor.

Proje kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nin önderliğinde ortak bir çalışmaya imza atan üç okulun güzel sanatlar öğrencileri,

18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde verecekleri konser ile

dinleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyorlar.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2005 yılında Aydın Doğan İlköğretim Okulu olarak başlayan ve 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından yenilenerek yeni ismini alan

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, yeni projeler hayata geçirmeye başladı.

Bu projelerden biri olan "Üç Okul Bir Konser Projesi" kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Liseleri ile ortak bir çalışmaya imza attı. Öğrencilere müziğin birleştirici gücü ışığında; tecrübelerini paylaşmalarını, orkestral yorumu düşünmelerini ve farklı şeflerle seslendirme tecrübesi yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, İstanbul'daki Güzel Sanatlar Liselerinin ilk ortak projesi olma özelliği taşıyor.

Proje kapsamında Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdüren öğrenciler, 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde verilecek konserle dinleyicilerle buluşacaklar.

