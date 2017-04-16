Aydın Doğan Eşiyle Birlikte Geldi

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, oyunu Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Işıl Doğan, oyunu kullanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Eşi ile birlikte oy kullanan Aydın Doğan, herhangi bir açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.



(Mustafa Esen - Metin Başar / İHA)