Aydın Doğan'dan Medyaya Çağrı: Gelin Hep Birlikte Teröre Karşı Bir ve Beraber Olalım, Bu Güzel...

Genel Müdürü Uğur Cebeci, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ve Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay.







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PROF. DR. MEHMET AYDIN



AK Parti hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yapan, akademik çalışmaları ile ilahiyat ve felsefe alanlarında uluslararası saygınlığı bulunan Prof. Dr. Mehmet Aydın, 20 Mart 1943'de Elazığ'da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 1967'de Felsefe dalında doktora öğrenimi yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. Edinburgh Üniversitesi'ndeki doktora çalışmasını 1972'de tamamlayarak yurda döndü ve Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde felsefe asistanı olarak göreve başladı. 1973-1975 yılları arasında yaptığı askerlik görevini müteakip Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. 1978 yılında Sistematik Felsefe ve Mantık dalında doçent oldu. Kendi kuruluşundaki görevine ek olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile ODTÜ'nin Felsefe bölümlerinde çalıştı. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atandı ve 1996-1999 yılları arasında dekanlık yaptı.



Prof. Mehmet Aydın'ın din ve felsefe alanlarında (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Felemenkçe olarak) kaleme alınmış yazıları bulunuyor. Ayrıca yurtçinde ve yurtdışında bulunan çeşitli bilimsel ve akademik kuruluşların üyesi. Yine uluslararası düzeyde yayın faaliyeti gösteren bazı dergilerin danışma kurulu üyesi. Ana Hatlarıyla Kant Sonrası Batı Felsefesinde Ahlaki ve Dini Rasyonellik, Kant ve Ameli Aklın Eleştirisi, Kant ve Rasyonel Teolojinin Eleştirisi, Batı Felsefesinde Yeni-Kantçılık, Kant'ın etkileri ve Batı Din-Ahlak Felsefesinde Yeni Yönelişler ve Bugünkü Durum gibi Hristiyanlık ilahiyatını derinlemesine irdelediği yazıları bulunuyor.



PROF. DR. ADEM SÖZÜER



Ceza Hukuku alanında Türkiye'nin önemli otoritelerinden Prof. Adem Sözüer, 1957 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya gedi. Adem Sözüer, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalıştı. 1987 yılında yüksek lisansını tamamladı, 1993 yılında hukuk doktoru ünvanı, 2000 yılında ise ceza hukuku doçenti ünvanı aldı. Sözüer, 2008 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nda profesör oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atandı ve 2013 yılında yine bu göreve ikinci kez getirildi. - İstanbul