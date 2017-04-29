Aydın Didim'de Vegfest Başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde ilk kez düzenlenen Türkiye'nin ilk vegan festivali VegFest, renkli görüntülere sahne oldu.



Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) ve Didim Belediyesi işbirliğinde ilki düzenlenen vegan festivali VegFest'e Didim Kaymakamı İskender Yöndem, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın yanı sıra Aydın ve değişik illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Apollon Tapınağı önünde halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklarda hayata bakış açıları ve vegan kültürü ile şu anda yaptığımız birebir uyuşuyor. Doğadan yetişen sebzelerle ve bunları son derece doğal tarzda pişirerek tüketiyoruz. Bizde dedik ki vegan festivali Didim'de yapılabilir. Bu festivali önümüzdeki yıllarda da burada daha geniş kapsamlı yapmayı düşünüyoruz" dedi. Didim'de önümüzdeki haftalarda çok renkli etkinliklerin yapılacağını açıklayan Kaymakam İskender Yöndem ise, ilçede turizmin gelişmesi adına çalışan iyi bir ekip oluştuğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de geçen yıl otellerdeki doluluk oranı yüzde 30 düşerken, ilçemizde sezonu yüzde 16 artışla kapattık. Bunun mimarı da buradaki arkadaşlarının tamamıdır. Gelecek haftalarda da burada yapılacak etkinliklerle Didim daha da renklenecek" diye konuştu.



"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"



Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) Başkanı Ebru Arıman, Didim halkının festivale ilgisinden memnun kaldıklarını ifade etti. Bu festivali İstanbul'da yapmaya karar verdiklerini, ancak Didim Belediyesi'nden gelen teklif üzerine Didim'i seçtiklerini anlatan Arıman, "Vegan festivali Avrupa ve ABD'de yıllardır yapılıyor. Buradaki amacımız farkındalık yaratmak. Hayvan hakları bugün dünyada son sıralarda iken Türkiye'de de çok önemsenmeyen bir konudur. Onların canlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Didim Belediyesi değil tüm belediyeler bu konuda farkındalık yaratmalı. İşin sağlık boyutu ise ayrı bir durumdur" dedi. Festivalde çocukları unutmadıklarını anlatan Arıman, "Çocukları hayvanlarla daha yakından iletişim kurabilecekleri konuma getirmeye çalışıyoruz. Almanya'da vejetaryenlerin oranı yüzde 42, İsrail'de yüzde 12, Amerika'da yüzde 4, Fransa'da yüzde 5, Çin'de yüzde 3 iken Türkiye'de daha henüz yeni başlıyor. Veganlığın tanınması için Bakanlık ile işbirliği yapacağız" diye konuştu.



İki gün boyunca sürecek olan festivalde açılan stantlarda sergilenen yeşillik ve doğal ürünler vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Bugün başlayan festival pazar günü yapılacak çeşitli ekinliklerle sona erecek.