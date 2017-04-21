Aydın Dere Kenarında Cesedi Bulundu

Dere kenarında cesedi bulundu



AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ali Sevinç, dere kenarında ölü bulundu. Sevinç'in yanında bonzai adlı uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.



Acarlar Mahallesi 15 Sokak'taki dere kenarında, bugün saat 08.00'de, evli ve 1 çocuk babası Ali Sevinç'in cesedi bulundu. Sabah dere kenarından geçen vatandaşların görerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede, Sevinç'in yanında bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde bulundu. Acarlar Sebze ve Meyve Hali'nde at arabasıyla taşımacılık yaparak geçimini sağladığı belirtilen Sevinç'in cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.