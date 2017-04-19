Aydın'daki Trafik Kazası

Nevşehir'de askerlik yaparken hava değişimi için geldiği Aydın'ın Çine ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er Halil Adıgüzel defnedildi.



Hallaçlar Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Halil Adıgüzel'in cenazesi Doğanyurt Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı.



Doğanyurt Mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Adıgüzel'in cenazesi toprağa verildi.



Cenaze törenine Aydın Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, Çine Garnizon Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim, Adıgüzel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Olay



Cemal Ömeroğlu yönetimindeki 48 ABC 19 plakalı otomobil, dün, Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar mevkisinde, aynı istikamette gitmekte olan Halil Adıgüzel'in kullandığı 09 LT 648 plakalı araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Adıgüzel'in otomobili, uçuruma düşmüş Halil Adıgüzel olay yerinde yaşamını yitirmişmişti.