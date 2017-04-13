Aydın'daki Terör Operasyonu

Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, il genelinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 33'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan'da operasyon düzenlemiş, operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 35 kişi gözaltına alınmıştı.