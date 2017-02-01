Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Güzelçamlı Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alınmış, zanlılarla 3 gram kubar esrar, bir uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı, birer av tüfeği, tablet ve dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirilmişti. Zanlılardan M.Y'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG safında savaşırken yaralandığı ve tedavisinin ardından Aydın'a geldiği belirtilmişti.
Aydın'daki Terör Operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.