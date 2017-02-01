Aydın'daki Terör Operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.



Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Güzelçamlı Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alınmış, zanlılarla 3 gram kubar esrar, bir uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı, birer av tüfeği, tablet ve dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirilmişti. Zanlılardan M.Y'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG safında savaşırken yaralandığı ve tedavisinin ardından Aydın'a geldiği belirtilmişti.