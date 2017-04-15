Aydın'daki Silahlı Kavga

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Davutlar Mahallesi'nde 3 kişi arasında çıkan kavgada tarafların birbirine ateş etmesi sonucu Faruk Öner'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Y.B. ile D.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Olay



Davutlar Mahallesi'ndeki kahvehanede 12 Nisan'da, F.B. kuzeni Y.B. ile Faruk Öner arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi üzerine Faruk Öner, F.B. ve yoldan geçen E.K. yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öner, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.