Aydın'daki Fetö Soruşturmasında 3 Tutuklama

Aydın’da devam eden FETÖ/PYD soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'daki Fetö Soruşturmasında 3 Tutuklama

Aydın'da devam eden FETÖ/PYD soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen infaz koruma memuru E.İ., emekli öğretmen A.Y. ve daha önceden yakalaması bulunan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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