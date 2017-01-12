Aydın'daki Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı Suat İkan ve "ByLock" kullandığı tespit edilen emekli polis memuru tutuklandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen İkan ve emekli polis memuru Serhat Büyükdoğru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılıktaki sorgularından ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Tutuklanan polis memurunun, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" kullandığı öğrenildi.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı İkan, 17 Aralık'ta Manisa'da saklandığı evde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.