Aydın'daki Cinayet

Aydın'da, boşandığı eşinin kiralayacağı evin sahibini silahla öldüren zanlı tutuklandı.



Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kısa süre önce boşandığı eşi Atiye T'nin (38) kiralayacağı eve giden ve eski eşinin arkadaşıyla arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken silahla ev sahibi Yaşar A'nın ölümüne neden olan Murat T. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen Murat T. tutuklandı.



Olay



Adnan Menderes Mahallesi'nde dün, eşinden kısa süre önce boşanan Atiye T. (38), arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet S. (38) ile kiraladığı eve bakmak istemiş, eski eşini takip eden emekli astsubay Murat T, birinci kattaki daireye çıkmış, ayrıldığı eşini karşısında gören Atiye T. balkondan atlamıştı.



O esnada kavga etmeye başlayan Mehmet S. ile Murat T'yi ev sahibi Yaşar A. ayırmaya çalışmış, Murat T'nin silahla ateş etmesi sonucu Mehmet S. ve Yaşar A. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yaşar A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.