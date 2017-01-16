Aydın'daki Cinayet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi silahla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Kozdere Mahallesi'nde traktörü ile odun toplamaktan dönen evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Küçük'ü (34) av tüfeğiyle vurduğu tespit edilen Mehmet Ulusoy, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye yakın bir yerde ormanlık alanda silahıyla birlikte yakalandı. Ulusoy, işlemlerinin tamamlanmasından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ulusoy, tutuklandı.



Olay



Kozdere Mahallesinde dün traktörü ile odun toplamaktan dönen Hüseyin Küçük (34) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğramış, silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti.