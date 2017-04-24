Aydın'daki Boğulma
Bozdoğan ilçesinde sulama kanalında boğulan 12 yaşındaki Volkan Aydınoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Bozdoğan ilçesinde sulama kanalında boğulan 12 yaşındaki Volkan Aydınoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönerken yüzmek için girdiği Kemer Barajı'nın sulama kanalında boğulan ortaokul öğrencisi Aydınoğlu'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Konaklı Camisine getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Aydınoğlu'nun cenazesi Konak Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Tümer Apaydın'ın yanı sıra Aydınoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.