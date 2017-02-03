Aydın'da Zeytinlik Alanda Ceset Bulunması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde bulunan erkek cesedine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Bozyurt ve Arslanlı mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda cesedi bulunan 28 yaşındaki Muharrem Fındık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan F.K. (22), İ.A. (26) ve F.Y. (33) tutuklandı.



Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, olay gecesi birlikte alkol aldıklarını, Fındık'ın kendilerine küfür etmesi üzerine zeytinlik alana götürüp döverek öldürdüklerini, üzerindeki elbiseleri çıkarıp yakarak olay yerinden uzaklaştıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.



Bozyurt ve Arslanlı mahalleleri arasındaki zeytinlik alanın yanından geçen bir vatandaşın fark etmesiyle 1 Şubat'ta bulunan cesedin 28 yaşındaki Muharrem Fındık'a ait olduğu tespit edilmişti. F.K. ve İ.A. 1 Şubat, F.Y. de 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.