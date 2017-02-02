Aydın'da Zeytinlik Alanda Ceset Bulunması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.



Alınan bilgiye göre, dün Bozyurt Mahallesi ile Arslanlı Mahallesi arasındaki zeytinlik alanın yanından geçen bir vatandaşın fark etmesiyle bulunan cesedin 28 yaşındaki Muharrem Fındık'a ait olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili aranan 3 kişiden ikisinin gözaltına alındığı, diğer şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.