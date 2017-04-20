Aydın'da Yıllık Bazdaki Yatırımların Sadece Yüzde 10'unu Gerçekleştirebildi

Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı 2'nci dönem toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapıldı. Toplantı açılışın ardından basına kapalı olarak devam ederken 460 milyon 598 bin TL ödenek tahsis edilen Aydın'da yılın ilk çeyreğinde bu ödenekten sadece 48 milyon 366 bin lira harcama yapılabildiği yıllık bazda gerçekleşmenin de yüzde 10'da kaldığı öğrenildi.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, geride kalan 3 aylık süreçte yıllık bazda yatırımların yüzde 10'da kalması ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken toplantıya ait basın açıklamasını okuduktan sonra toplantı basına kapalı olarak devam edildi.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların müdürleri, meslek kuruluşu temsilcileri ile oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak toplantıda yaptığı konuşmada"01 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında 460 milyon 598 bin TL ödenek tahsis edilmiş. İnşallah bu rakamın doğru olduğunu ümit ediyorum. Bu rakamın doğru olup olmadığını birazdan detaylı olarak görüşüp tartışacağız" diyerek "Bu ödenekten 48 milyon 366 bin TL harcama yapılmış yıllık bazda yüzde 10 gerçekleşme, 3 milyar 343 milyon TL'lik proje tutarında ise yüzde 25 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 297 projeden 17'si tamamlanmış, bu projelerden 143 adedi devam etmekte, 94 adedi ihale aşamasında ve 43 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır" dedi. - AYDIN