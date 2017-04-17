Aydın'da "Yaşama Yol Ver" Projesi Devam Ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yaşama Yol Ver" projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.



Aydın İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Cumhuriyet İlköğretim Okulunda Yaşama yol ver projesi öğrencilere tanıtıldı.



Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda, 112 Acil Çağrı Hattı' nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine bilgilendirme yapıldı. - AYDIN