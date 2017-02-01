Aydın'da Yakalanan Terörist Tutuklandı

Aydın'da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada kendisine yardım eden 4 kişi ve uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan PKK/PYD üyesi terörist tutuklandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne maddi gelir elde etmek maksadıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde koordineli çalışma başlattı. Germencik merkezli yapılan araştırmalar neticesinde PKK/PYD terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamakla suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçları da dahil olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan M.Y. ile bu şahsa yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2'si bayan 4 şüpheli Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde gizlendikleri adreste yakalandı.



Adreste yapılan aramada 2 adet bonzai içme aparatı, 1 adet extsy hap ve 3 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ucu kesik av tüfeği, 1 adet tablet, 1 adet laptop ve 7 adet cep telefonu ile terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.Y'nin kırsalda çekilmiş kamuflajlı bir fotoğrafı ele geçirildi. M.I. ile aynı evde yakalanan Ö.A., U.B., E.G. ve A.D'nin hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.



Gözaltına olan terör ile ona yardım eden 4 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.Y. adlı terörist tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN