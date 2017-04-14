Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Adreslerde yapılan aramada 532,85 gram sentetik uyuşturucu, 33,28 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. B.H, M.Ö, Ş.Y, A.K ve O.Y gözaltına alındı.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.