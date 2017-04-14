Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydere Mahallesi'nde bir arazide yaptığı incelemede 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Olayla ilişkili olduğu değerlendirilen E.Y, gözaltına alındı.



Ele geçirilen kenevirlerin imha edildiği belirtildi.